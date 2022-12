Después del tremendo partido del viernes, donde Argentina iba ganándole 2 a 0 a Países Bajos, los neerlandeses empataron y la selección nacional terminó pasando a la semifinal por penales, Rodrigo De Paul le dedicó un romántico posteo a su novia, la cantante Tini Stoesse

El jugador publicó una fotografía de ellos abrazados en su cuenta de Instagram, acompañada por un texto en el que le agradecía a su enamorada su apoyo incondicional.

“Esta foto es después de Arabia.. Cuando había más dudas que certezas, vos agarraste al primer avión y te viniste para acá, sin que te importe nada. Cuando muchos se bajaron o repetían boludeces, vos me agarraste la mano y me dijiste que no estaba solo”, comenzó escribiendo.

“Gracias por acompañarme, por vivirlo conmigo, por tu fortaleza ante las injusticias y por estar ahí, en silencio pero siempre ahí”, publicó un romántico De Paul.

Mirá el tierno posteo: