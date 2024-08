La primera consagración para Argentina en los Juegos Olímpicos 2024 que se desarrollan en la ciudad francesa de París, llegó de la mano de José “El Maligno” Torres Gil.

VER: El "Maligno" Torres consiguió la primera medalla de oro para Argentina

Dueño del Oro, en la categoría de Freestyle del BMX gracias a sus 94.82 obtenidos en la 1º ronda, el joven de 29 años -nacido en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero cordobés por crianza- este jueves manifestó su emoción en redes sociales.

VER: Un minuto de oro: así fue la consagratoria prueba del "Maligno" Torres

“Que puedo decir ?? 💙🇦🇷 No quería dormir anoche , porque no sabía si al levantarme todo esto iba a ser real 🥺Oro 🥇para mi país Argentina y para los Latinos 🫶”, posteó y las respuestas de amir, emoción, orgullo y aliento no paran de llegar.