En una velada colmada de emotividad, Leo Messi fue la figura principal de un evento que marcó su último partido como líder de la Selección Argentina en nuestro país. El encuentro entre Argentina y Venezuela, celebrado en el Monumental, culminó con una gran victoria del seleccionado, generando un ambiente de alegría y despedida que atrajo a numerosas personalidades del ámbito público.

Entre las estrellas que se hicieron presentes destacó la leyenda del rock nacional, Charly García, quien disfrutó del partido desde una de las plateas privilegiadas. Su presencia generó expectativa y distintas imágenes del músico circularon por las redes sociales durante la noche del jueves.

Sin embargo, el momento más significativo se produjo una vez finalizado el encuentro. La emoción de Charly por conocer a Messi era tal que el artista lo esperó a la salida del Monumental para poder saludarlo de cerca. Cuando el astro del fútbol se topó con Charly García, Messi no dudó en detener su auto para compartir unas palabras con el músico y estrechar su mano. En un gesto inolvidable, García le dijo: «Chau. Dios te bendiga».

Este emotivo instante fue captado por las cámaras de los presentes y rápidamente difundido en redes sociales. Para sellar el memorable encuentro, Messi, Charly García, Rodrigo de Paul y el "Chiqui" Tapia posaron juntos para una fotografía, donde se pudo apreciar la buena onda y la profunda emoción del músico. Esta imagen inmortalizó el cruce de dos de los íconos más grandes de la cultura y el deporte argentino, en una noche que quedará grabada en la memoria colectiva.