El encuentro de cordobeses en Minnesota

Los Denver Nuggets visitaron Minnesota y Facundo Campazzo recibió una particular visita en el vestuario. Una vez que finalizó el duelo, un ex goleador de Instituto pasó a saludar al ex jugador del Real Madrid: Wanchope Ábila, que a principios de abril dejó Boca Juniors para transformarse en nuevo futbolista del Minnesota FC, la franquicia que tiene la ciudad en la MLS desde 2017, le regaló a Campazzo una camiseta azul y oro número 9 y otra de su actual equipo en el fútbol de los Estados Unidos. Por su parte, el base de la selección argentina de básquet también le ofrendó su ya clásica N° 7 de los Nuggets.