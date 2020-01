Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, aseguró este viernes en conferencia de prensa que en el nuevo torneo de la Superliga "el campeonato no está resuelto" dado que "cualquiera le gana a cualquiera", tras lo cual confirmó que para el próximo partido repetirá los 11 nombres de su esquema y el sistema que le dio el triunfo ante Godoy Cruz.



“No tenemos que engañarnos tendremos partidos duros, no me gusta la opinión que ya somos campeones acá cualquiera le gana a cualquiera y en las definiciones no podes perder puntos y el campeonato no está resuelto, es una falta de respeto para los demás equipos decir que somos campeones”, expresó molesto el DT.



Además se refirió al estado del campo de juego del Monumental: “la cancha está mala, no quiero que la maquillen y si está mala es para todos. Siempre pasa a principio de año. Nos tenemos que hacer responsables, la gente que se encarga de eso me lo explicó y me dijeron que en un mes y medio estará bien, esperemos que eso pase”.

Por último habló del equipo del cordobés Gustavo Coleoni, Central Córdoba de Santiago del Estero.

"Va a ser un partido duro, los enfrentamos y tuvimos el dominio, pero no será igual es un entrenador inteligente y con jugadores estimulados y van a intentar hacer un gran partido y nosotros tratando de ganar en nuestra casa”, destacó.