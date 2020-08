El golf es implacable con las reglas y los videos ayudan a detectar cualquier infracción con una puntillosidad milimétrica.

Sucedió que el aficionado cordobés Segundo Oliva Pinto vivió una insólita y desafortunada situación en los octavos de final del US Amateur 2020, que se disputa en Bandon, Oregon.

El caddie de Oliva Pinto cometió el error garrafal de tocar la superficie del búnker con su mano, una clara infracción de la Regla 12.2b. Si bien el caddie negó enfáticamente haber tocado el búnker, la evidencia en forma de video llevó a los oficiales de la USGA a concederle el hoyo (y el triunfo por uno arriba) a Strafaci.

It all came down to the 18th hole.



And then this happened.



The outcome? A 1 up win for Tyler Strafaci. #USAmateur pic.twitter.com/JFJcoSKfFQ