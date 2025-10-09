La furia de los pilotos por el foco en el paddock

La transmisión de la Fórmula 1 ha adoptado una nueva tendencia que genera una gran controversia, captando constantemente a las parejas de los pilotos o a las celebridades presentes en el paddock. Esta práctica ha irritado tanto a los competidores como a los seguidores más acérrimos de la categoría, quienes denuncian que se le resta importancia a la acción automovilística.

El piloto español de Williams, Carlos Sainz, fue quien encendió la alarma tras el GP de Singapur, criticando abiertamente el desmedido protagonismo de las parejas. Con fastidio, Sainz le comentó al periodista Juanma Castaño que deberían grabar más "cuando adelantas" y no enfocando "a las novias de muchos pilotos de Fórmula 1", ya que no entiende el motivo de esa elección de planos.

Sainz reconoció que esta puede ser una "tendencia farandulera" que busca la atención de los seguidores de celebridades y que quizás haya "funcionado en una época". No obstante, el principal problema es el exceso, que lleva a perderse momentos cruciales de la competencia. El piloto señaló que en el pasado fin de semana, la producción no mostró sus cuatro o cinco adelantamientos finales ni tampoco la persecución de Fernando Alonso a Lewis. Para Sainz, exageran sacando a los famosos y a las novias, y si bien "lo otro vale", no debería significar perderse lo primordial.

Esta nueva costumbre del Gran Circo implica ponchar las reacciones de los famosos presentes, acompañados de un zócalo con sus nombres, lo que ha generado muchas quejas entre los "fanáticos natos de los motores" que desean disfrutar del espectáculo sin distracciones ajenas al automovilismo.

Quiénes son "las mujeres de la Fórmula 1"

Detrás de los pilotos más destacados, hay una serie de parejas que, gracias a la nueva dinámica de transmisión, se han convertido en figuras habituales ante las cámaras.

Entre ellas se encuentran:

Rebecca Donaldson: Es la pareja de Carlos Sainz Jr.. Originaria de Scone, Escocia, se dedica al modelaje desde los 17 años y ha trabajado para revistas de prestigio como Vogue y Marie Claire. Donaldson fundó su propia línea de ropa deportiva y comenzó a mostrarse públicamente con Sainz a mediados de 2023, manteniendo ambos un perfil bajo.

Kelly Piquet: Novia de Max Verstappen y bloguera alemana que trabaja como agente de relaciones públicas. Kelly es hija del tricampeón mundial Nelson Piquet. Antes de su relación con Verstappen, Kelly fue pareja del piloto ruso Daniil Kvyat (compañero de Max en el programa de desarrollo de Red Bull), con quien también tuvo una hija.

Alexandra Saint Mleux: Es la pareja de Charles Leclerc desde 2023. La joven de 23 años es una influencer en el mundo de las redes sociales y la moda, con más de 2 millones de seguidores en Instagram. Nació en Cancún, con madre mexicana y padre argentino.

Margarida "Magui" Corceiro: Es la modelo portuguesa que recientemente confirmó su relación con Lando Norris. Corceiro, de 22 años, fue pareja del futbolista Joao Félix hasta 2023. Norris manifestó que ella es alguien con quien puede ser él mismo y que "es muy sencilla".

Lily Zneimer: Está en pareja con Oscar Piastri. Su relación comenzó en el colegio secundario en Inglaterra, luego de que Piastri se mudara a los 17 años para dedicarse al automovilismo.

Carmen Montero: Novia de George Russell, el ganador del último GP de Singapur. Montero es una española de 28 años que se especializa en planificación financiera.

Melissa Jiménez: Periodista española y pareja del experimentado Fernando Alonso. Se conocieron en el ambiente de la Fórmula 1, ya que ella cubre las carreras de la Máxima para la cadena DAZN.