La Supercopa Argentina que enfrentará hoy a River y Racing en el Estadio Único "Madre de Ciudades", en Santiago del Estero, genera gran expectativa no sólo por lo que significa el partido en sí, sino porque será la noche inaugural de un escenario que fue calificado por las máximas autoridades del fútbol como "una obra impresionante y fabulosa" por sus modernas instalaciones.



Si bien el partido está previsto para las 22.10, los jugadores de ambos equipos, que llegan esta noche a la provincia santiagueña, estarán a las 20 en el Estadio Único, cuando se llevará a cabo la inauguración de las instalaciones con la presencia de autoridades provinciales y nacionales, según indicaron los organizadores.



El coordinador General de prensa de la Copa Argentina, Leonardo Gallego, ya se encuentra en Santiago del Estero y en diálogo con los medios no dudó en resaltar "lo que es esta obra magnánima y fabulosa, merecida para todos los santiagueños, para los futboleros y argentinos".



De esa forma remarcó que con este partido se podrá "reflejar esta maravillosa obra que es el Estadio Único de Santiago del Estero en un partido que se verá en todo el continente".



"Conociendo muchos estadios, este está a la altura de los mejores de América", dijo e incluso consideró que "en Argentina no sé cuál le puede competir, por lo que tiene que ser un orgullo para todos los santiagueños que su estadio pueda verse en todo el mundo".



A la vez puntualizó: "La idea de la federalización del fútbol y el espíritu de la Copa Argentina y Supercopa es jugar en todo el país, y para eso necesitamos que estén dadas las condiciones de infraestructura, requisitos que Santiago cumple".



Asimismo comentó que "el acto de habilitación del estadio será 20.45 en la entrada principal y luego está previsto un lindo show de luces y otras sorpresas que la gente podrá disfrutar por la TV".



Tanto River como Racing arribaron ayer a la provincia. El "Millonario" se hospeda en un hotel de la ciudad de Las Termas de Río Hondo, mientras que "La Academia" lo hará en la ciudad de La Banda.



Mientras que la llegada de ambos generó gran entusiasmo en los hinchas. Por un lado los fanáticos de River anunciaron por las redes sociales que acompañarán al plantel hoy a la tarde desde la localidad de San Marcos para aguardar el paso del colectivo que trasladará al plantel, para sumarse a una gran caravana hasta antes de llegar al Estadio Único.



Mientras que los hinchas de "La Academia" se autoconvocaron hoy en el aeropuerto local Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés desde las 17.30 para recibir al equipo.