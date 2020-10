El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, reconoció que el gobierno nacional ve con buenos ojos la posibilidad de que algunos partidos de fútbol de primera división puedan verse a través de la Televisión Pública.

"Queremos trabajar para que haya partidos de fútbol en la TV Pública. Nos gustaría trabajar con los dueños de los derechos para que los argentinos cuenten con algunos partidos en esa pantalla. Queremos una negociación para tener algún partido y existe la chance", dijo el ex presidente de San Lorenzo durante una entrevista con el programa Habrá Consecuencias, por El Destape Radio.

Lammens descartó que el nivel de participación del Estado Nacional en la televisación de los encuentros por la TV Pública no tiene ninguna relación con el programa Fútbol para Todos. "El Estado no será oferente", manifestó en ese sentido.

“No se piensa en la vuelta de Fútbol Para Todos porque el Estado no será oferente. En su momento fue una medida acertada, pero no para el momento actual. La decisión de la AFA con la TV le corresponde a los dirigentes de los clubes. No nos vamos a involucrar con el tema de la televisación", señaló.