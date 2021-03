La iniciativa corresponde a la Subsecretaría de Deportes y Recreación, a cargo de Medardo Ligorria, con el apoyo del Intendente de la ciudad de Córdoba Martín Llaryora y tiene como objetivo reconocer el éxito alcanzado por el base cordobés, pero además es visibilizar estos espacios para que sean el comienzo de la carrera de muchos chicos en el deporte.

El evento se llevó a cabo en la sede del club en Alta Córdoba. Estuvieron presentes la familia del base y sus amigos.

También estuvieron Marcelo Milanesio, Héctor Campana, Felipe Lábaque, Walter Garrone. el jefe de gobierno municipal Miguel Siciliano, Rubén Whelan, Jorge Cattaneo y su primer entrenador Roberto Dall Amore.

Facundo siguió el evento a través de una videollamada desde Estados Unidos y expresó: “El club te saca de la calle. Fue mí refugio. Así lo sentí. Pasé cosas muy lindas ahí. Y lo que me llevo sin los valores que me dieron ahí, que me hacen la persona que soy”.

Merecido reconocimiento para el basquetbolista que está demostrando su talento en la NBA.