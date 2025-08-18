El fútbol de Ascenso argentino volvió a ser el epicentro de un escándalo arbitral que generó conmoción en la Primera Nacional. El encuentro entre Almagro y Atlanta, disputado en José Ingenieros por la fecha 27, finalizó con un polémico 0-0, luego de que un gol agónico de Axel Rodríguez fuera primero anulado, después convalidado y finalmente invalidado por fuera de juego.

La jugada de la discordia La controversia estalló a los 48 minutos del segundo tiempo. Thiago López envió un centro que se desvió, y Patricio Cucchi bajó la pelota para que Axel Rodríguez definiera y, en apariencia, le diera el triunfo al "Tricolor". Sin embargo, el asistente N°1, Mario Bardina, levantó la bandera señalando fuera de juego. La polémica se centró en la posición de Cucchi, quien parecía estar en posición adelantada "antes del impacto en el hombre del Bohemio".

Confusión y marcha atrás Pese a la señalización del línea, el árbitro principal, Franco Acita, inicialmente convalidó el gol, marcando el centro de la cancha. Esta decisión desató la "locura del Estadio 3 de Febrero" para los hinchas de Almagro. No obstante, la gente de Atlanta estalló en protestas y discusiones acaloradas, reclamando que el lineman había levantado la bandera antes de la asistencia de Cucchi. En medio del tumulto, Nicolás Previtali de Atlanta recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado, y también el DT Luis García vio la roja. La cuarta árbitro, Laura Fortunato, intervino, dialogando con el juez principal y el línea.

Tras varios minutos de confusión, y luego de que Acita volviera a dialogar con Bardina, acompañado también por el segundo asistente Guillermo Yacante, el árbitro se retractó de su decisión inicial. Bardina le indicó que efectivamente había levantado la bandera antes del cabezazo que asistió el 1-0. Así, ¡diez minutos después de haber dado por lícito el gol!, se señaló el offside, invalidando definitivamente el tanto.

Furia en Almagro y llamado a la reflexión La decisión final transformó la alegría de Almagro en pura furia. El cuerpo técnico y los jugadores del "Tricolor" evidenciaron su bronca. Ángel González, jugador de Almagro, explicó su confusión, señalando que el árbitro "interpreta que la peina uno de ellos, como todos interpretamos. La peina uno de ellos y habilita, porque sale habilitado. Termina siendo gol. No sé cuál fue el punto de vista para cobrar offside, ni ellos me pueden decir". González concluyó con un fuerte reclamo: "Hay cosas que se tiene que rever, esto no puede quedar así. Se necesita una solución fuerte para que los partidos se definan entre los jugadores y no con situaciones ajenas a nosotros".

Con este resultado, Almagro se mantiene en la 11° posición con 33 unidades, a siete de la zona de descenso y a tres del reducido, perdiendo una oportunidad clave para alejarse de la parte baja de la tabla. Por su parte, Atlanta bajó a la 3° plaza con 43 puntos, a cuatro del líder Deportivo Madryn y detrás de San Miguel por diferencia de gol.