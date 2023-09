En el partido disputado entre el Manchester City y el Wolverhampton por la séptima jornada de la Premier League, el delantero argentino Julián Álvarez fue protagonista al anotar un gol para su equipo. Aunque el City terminó perdiendo por 2 a 1, el tanto de Álvarez llegó a los 13 minutos del segundo tiempo, de tiro libre. Los otros goles del encuentro fueron anotados por el defensor portugués Rubén Dias, en propia puerta, y el delantero surcoreano Hwang Hee-Chan.

A pesar de la derrota, el Manchester City se mantiene como líder de la competición con 18 puntos, aunque su posición dependerá del resultado del partido entre el Tottenham y el Liverpool, ambos con 16 unidades.

En el primer partido de la jornada, el Aston Villa goleó 6 a 1 al Brighton And Hove, destacándose la actuación del delantero Oliver Watkins, autor de tres goles. El encuentro, que se disputó en el Molineux Stadium, en Birmingham, también contó con la participación del arquero argentino Emiliano Martínez en el equipo del Aston Villa. Los goles del Villa fueron marcados por Watkins en tres ocasiones, el ecuatoriano Pervis Estupiñan en propia puerta, Jacob Ramsey y el brasileño Douglas Luiz. Por su parte, el Brighton descontó a través del delantero Ansu Fati.

En el Aston Villa, no estuvo presente el argentino Emiliano Buendía debido a una lesión en los ligamentos de la rodilla sufrida en agosto. Por otro lado, en el Brighton, el ex jugador de Rosario Central Facundo Buonanotte no fue convocado para el partido.

El Aston Villa dominó el primer tiempo y demostró superioridad en todas las líneas, con Watkins destacándose en el frente de ataque. Con tres goles a su favor, el Villa dejó en evidencia las falencias del Brighton, que apenas logró generar peligro en el arco defendido por Martínez. Aunque el Brighton descontó al comienzo del segundo tiempo gracias a Fati, el Aston Villa no se intimidó y amplió su ventaja, cerrando el partido con una goleada contundente.

Fuente: Télam.