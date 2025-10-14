El guardaespaldas de Messi sorprendió con un golazo y su celebración se volvió viral

Yassine Cheuko, reconocido por su papel como guardaespaldas personal de Lionel Messi en el Inter Miami, volvió a ser noticia tras viralizarse un video en el que se le ve marcando un gol de volea durante una práctica informal. La jugada, compartida por el creador de contenidos Jeremy Lynch, se hizo viral en redes sociales, en especial por la celebración del francés, que imitó al propio Messi y festejó quitándose la camiseta.

El episodio se suma a la notoriedad que Cheuko ha alcanzado desde la llegada del astro argentino a la Major League Soccer (MLS). Exmilitar y especialista en artes marciales mixtas, boxeo y taekwondo, el francés fue incorporado al equipo de seguridad de Inter Miami en 2023, en un esquema diseñado especialmente para custodiar al capitán de la selección argentina.

La trayectoria de Cheuko combina entrenamiento militar y experiencia en deportes de combate. Tras dejar el ejército, trabajó en seguridad privada en Europa y desarrolló una presencia creciente en redes, donde publica videos de rutinas físicas y desafíos deportivos.

Desde su aparición junto a Messi, su figura se volvió parte habitual de las transmisiones de la MLS, especialmente por su constante presencia al borde del campo durante los partidos. En paralelo, el francés lanzó su propia línea de indumentaria deportiva y consolidó su imagen pública con contenidos que muestran su disciplina y entrenamiento diario.

El reciente video volvió a reforzar esa exposición: además de su trabajo como custodio, Cheuko demostró sus habilidades con la pelota, un costado poco conocido que lo mantiene como una de las figuras más comentadas del entorno del campeón del mundo.