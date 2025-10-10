El hijo de Miguel Ángel Russo decidió jugar pese al dolor y reveló el motivo

En medio de una jornada de profundo dolor para el fútbol argentino por la muerte de Miguel Ángel Russo, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, tomó una decisión que refleja la herencia futbolera de la familia: estará presente en el partido ante Newell’s.

El jugador formó parte del velatorio que se realizó en la Bombonera, donde miles de hinchas y figuras del deporte despidieron al histórico entrenador. Horas después, el propio Ignacio confirmó que viajará con el plantel a Rosario para disputar el encuentro programado para este viernes a las 18:30.

En diálogo con Radio La Red, el atacante explicó la razón detrás de su decisión de jugar: «Si no juego, se levanta y me caga a puteadas. Mañana al mediodía salgo», expresó, en una frase que dejó entrever el vínculo afectivo y la pasión por el fútbol que compartía con su padre.

Ignacio también se refirió a las muestras de afecto que recibió la familia: «Para mí era simplemente Miguel, era mi papá. Es una pérdida física; espiritualmente va a estar siempre», dijo con emoción.

Tigre enfrentará a Newell’s en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, en un partido que se prevé cargado de sentimientos. Se espera que haya un reconocimiento al entrenador fallecido, recordado con respeto en todo el ambiente futbolístico, incluso en Rosario, donde dejó una huella imborrable.