El histórico récord que batió Lionel Messi con la Selección Argentina

Lionel Andrés Messi consiguió una marca histórica que lo dejó como el nuevo rey del fútbol mundial. El astro argentino llegó a la sorprendente cifra este martes por la noche, con la selección Argentina, en la inolvidable paliza por 6-0 a Puerto Rico en el Chase Stadium, su casa con el Inter Miami.

Pese a haber jugado con Inter Miami horas antes de sumarse a la concentración con la selección, Leo disputó los 90 minutos del amistoso, y aunque no consiguió marcar, logró meter dos asistencias.

El 10 llegó a los llegó a las 59 asistencias oficiales, convirtiéndose así en el máximo asistidor de la historia a nivel selecciones.

De esta manera, el rosarino superó a Neymar (Brasil) y Landon Donovan (Estados Unidos) quedando con 58. Un escalón más abajo le siguen Sándor Kocsis, con 51, y Ferenc Puskás, con 50.

Contando amistosos, Leo Messi lleva una marca inolvidable con la selección Argentina: 114 goles en 195 partidos. Una marca que, sin duda, seguirá estirándose cuando el rosarino sume más partidos en el Mundial 2026, que se presume, podría ser su última competición con la Albiceleste.