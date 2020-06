Uno de los nombres que empezó a sonar fuerte en el básquet de Estados Unidos es el de Larry Moreno, el joven oriundo de República Dominicana que se convirtió en un fenómeno viral por sus trucos con el balón naranja durante la cuarentena. El domingo pasado exhibió otra lección en el día de su cumpleaños.

Lightcheese, como se apoda, realizó un tiro desde aproximadamente 25 metros en una cancha urbana: un amigo lo grabó mientras tomaba envión contra una pared, pasaba dos veces el esférico entre sus piernas y no despegaba la vista de la cámara antes de encestar. ¡Increíble!

BIRTHDAY BASKET: This New Yorker nails an impressive full-court basketball trick shot on his birthday. https://t.co/j2ArHoeucd pic.twitter.com/WrN6TxAbon