El inesperado final de Miami Sharks: la apuesta de Galperin por el rugby en EE. UU. llega a su fin.

El "Rugby Made in USA" enfrenta un horizonte de fracaso, con la Major League Rugby (MLR) perdiendo equipos. En este contexto, Marcos Galperin, junto a sus socios Ronaldo “Kony” Strazzolini y Alejandro Macfarlane, ha puesto fin a la participación de los Miami Sharks en la liga estadounidense. La noticia, confirmada para la temporada 2026, ha generado rumores sobre un posible cierre definitivo del club.

Un proyecto con sello argentino y ambición comercial

Los Miami Sharks fueron presentados en abril de 2023, fruto de la pasión y visión de negocios de sus fundadores. Galperin, Strazzolini y Macfarlane, todos exjugadores de rugby en clubes argentinos –Macfarlane incluso fue un Pumita–, veían en Estados Unidos un territorio fértil para el crecimiento de este deporte. Su interés deportivo, comercial y de marketing buscaba crear un equipo propio que fuera competitivo y rentable. Miami, desde hacía más de una década, se perfilaba como un lugar ideal para los negocios.

Contraste paradójico: éxito comercial vs. retiro deportivo

La decisión de retirar a los Miami Sharks resulta particularmente sorprendente, ya que llega en medio de importantes éxitos comerciales y reconocimientos. Pocos días antes del anuncio, el 4 de agosto de 2025, la Major League Rugby premió a Milagros Cubelli, CEO de los Miami Sharks y hermana del ex-Puma Tomás Cubelli, como la Ejecutiva del Año 2025.

Milagros Cubelli fue votada por sus pares de la liga por su "excelente liderazgo, ejecución operativa y contribuciones al crecimiento del rugby en América del Norte". Ella misma había expresado su objetivo de brindar una buena experiencia el día del partido y crear una marca atractiva. Los números respaldaban su gestión: en 2025, los ingresos por publicidad aumentaron un 20% y el número de socios se duplicó. Cubelli incluso había afirmado: “Hay un equipo profesional de rugby en Miami que lo está haciendo muy bien”. Sin embargo, la realidad ahora es otra.

El panorama desafiante de la Major League Rugby

Aunque la salida de los Sharks es llamativa por sus logros recientes, se enmarca en un contexto más amplio donde el proyecto "Rugby Made in USA" no parece estar dando los frutos esperados. La Major League Rugby (MLR) ha experimentado una contracción en los últimos tres años, perdiendo el crecimiento deportivo que tuvo anteriormente. Para la temporada 2026, solo se espera que compitan ocho equipos, frente a los once de 2025 y los doce de 2024. Además de los Miami Sharks, otros equipos como NOLA (Nueva Orleans) y dos equipos previamente fusionados, también se han retirado de la temporada 2026.

El futuro incierto de la apuesta de Galperin

Actualmente, los treinta y cinco jugadores –incluidos argentinos– y los treinta empleados de Miami Sharks han sido notificados de la ausencia de competición para 2026. La salida de los Miami Sharks de la MLR deja abiertos importantes interrogantes sobre si se trata de una retirada definitiva o una pausa estratégica. Por ahora, el ambicioso proyecto de Marcos Galperin de consolidar un equipo competitivo y rentable en Estados Unidos queda en suspenso.