El insólito desenlace del partido entre Garín y Bergs en la Copa Davis

La serie entre Bélgica y Chile, por los Qualifiers de la Copa Davis, terminó en una fuerte polémica, con un desenlace insólito y una descalificación inesperada, por la que el equipo europeo avanzó a la siguiente ronda de la Ensaladera, al imponerse por 3-1 en el match que se jugó en cancha dura y bajo techo en el Sporthal Alverberg, en Hasselt, en la región flamenca.

La serie había quedado 1-1 tras los dos singles del sábado, por la primera jornada. El domingo comenzó con el triunfo en el dobles de los locales Sander Gille y Joran Vlieben sobre Tomás Barrios Vera y Nicolás Jarry por 6-3, 3-6 y 6-3. En desventaja, Cristian Garín, 133° del ranking, entró a jugar el cuarto punto rente a Zizou Bergs (60°). El chileno, con pasado de Top 20 (fue 17° en septiembre de 2021) y cinco títulos ATP en su haber, estaba obligado a ganar para mantener la esperanza chilena y tratar de llevar la serie a un quinto punto entre el local Alexander Blockx y Tomás Barrios Vera.

El cotejo fue parejo y cambiante. Bergs tomó el primer set por 6-3; se recuperó Garín para quedarse con el segundo por 6-4, y en el tercero, con el score 5-5, se produjo lo inesperado. El chileno sacaba 5-5 y 15-40; buscó con un approach abierto hacia la derecha de Bergs, que contraatacó y acertó con un passing cruzado para conseguir el quiebre y adelantarse 6-5, con la posibilidad de cerrar el partido y la serie con su saque.

El jugador belga empezó el festejo, dio un gran salto, miró a la tribuna con el índice en alto y se fue corriendo a su silla. A la altura de la red, frente a la silla del umpire, se llevó por delante a Garín, que cayó de espaldas. El juego se detuvo, para sorpresa de todos los fanáticos que estaban en el estadio. El equipo chileno, encabezado por el capitán Nicolás Massú, pidió la descalificación de Bergs por “agresión”, al entender que Garín fue golpeado -aun de forma involuntaria- por el jugador belga, que pidió disculpas de inmediato y alegó no haberlo visto.

Sin embargo, el umpire Manuel Franco Ojea, decidió darle un warning (advertencia) a Bergs. Garín no aceptó la decisión. “Yo no voy a jugar. No tienes huevos para echarlo a él, pero a mi sí. Jamás me pasó algo así. No tienes huevos. Me noqueó, me desmayé. Nunca en mi vida me había desmayado”, le dijo Garín al supervisor y árbitro general Carlos Ramos. Pero las autoridades decidieron que había que volver a la acción. Los minutos pasaron, se sucedieron los tres warnings por abuso de tiempo, y en definitiva, Garín fue penado con un game perdido por demorar el reinicio, lo que le costó el partido y la serie.

Alejandro Orizola, el médico del equipo chileno de la Copa Davis, expresó: “Garín recibió un fuerte golpe en el globo ocular, razón por la cual cayó y golpeó en la cabeza. Esto le generó una inflamación, dificultades para ver, náuseas y un fuerte dolor de cabeza. No estaba en condiciones de seguir jugando”.

También desde el lado chileno, el capitán Massú expresó: “El doctor de la serie no es neutral, estaba más preocupado por seguir el partido y el espectáculo, no por el estado de Cristian. No puede ser así. Queremos mandar un claro mensaje a la Federación Internacional. Esto fue una falta de respeto. Vamos a hablar con el presidente de la federación y ver qué podemos hacer, vamos a tener que apelar porque estamos afectados. No hemos hecho nada malo y estamos eliminados. Tampoco hemos recibido una disculpa. Nadie ha venido a pedir perdón o a chequear cómo se encontraba Cristian. Estoy totalmente sorprendido, les he dado la mano tanto al árbitro como al capitán de Bélgica (Steve Darcis) y no he recibido absolutamente nada, estoy dolido”.

En un comunicado, la Copa Davis anunció su decisión: “el belga Zizou Bergs ganó su partido ante el chileno Cristian Garín, que no regresó a la cancha luego de una colisión accidental en el cambio de lado. Un choque entre ambos jugadores detuvo el partido, y Garín recibió atención médica. Estaba previsto que se reanudara el juego, antes de que Chile recibiera tres faltas consecutivas de tiempo. Esto dio lugar a un game de penalidad que le otorgó a Bergs el set decisivo por 7-5.

“No queríamos que esto terminara así, pero la decisión la tomó el árbitro y tenemos que acatarla. Zizou no lo hizo a propósito, fue un accidente”, dijo Steve Darcis, capitán del conjunto ganador, que en la próxima etapa visitará a Australia. La victoria de Bélgica significa que avanzará a la segunda ronda". Chile, en cambio, deberá a esperar a septiembre para jugar un repechaje, ante un rival a confirmar, y tratar de volver a los Qualifiers del año próximo.

En un comunicado, la Federación de Tenis de Chile expresó su “profunda consternación y rechazo ante los hechos ocurridos durante la serie de Copa Davis disputada contra Bélgica”, y consideró que Garín fue “golpeado por el jugador belga”, a la vez que denunció que “no recibió la debida atención por parte del médico neutral”. La entidad aseguró: “niciaremos todas las acciones pertinentes ante la Federación Internacional de Tenis (ITF) para buscar justicia y defender los intereses de nuestros deportistas y del tenis chileno”.

Lo sucedido en Bélgica guarda cierta vinculación con otras situaciones controvertidas en la Copa Davis, como sucedió en 2017 en una eliminatoria entre Gran Bretaña y Canadá, con derrota para los norteamericanos después de que Denis Shapovalov fue descalificado al dar un pelotazo de protesta e impactar de lleno en el ojo izquierdo del juez de silla. En el caso de Chile, hace casi 25 años protagonizó una escandalosa serie ante la Argentina en Santiago, recordada tristemente como la serie de los sillazos: hinchas locales arrojaron sillas de plástico a la delegación argentina en el primer día de juego, la delegación albiceleste se retiró y se le dio por perdido el cotejo, y luego la Federación Internacional sancionó a ambos países.