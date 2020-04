“El mundo no está listo para el fútbol competitivo, espero que esto pueda cambiar rápidamente. Se necesita más paciencia. Esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas”, explicó D’Hooghe en videoconferencia con Sky Sports.

Mientras las ligas francesa y neerlandesa se dieron por finalizadas y la belga tomará probablemente la misma decisión el sábado, en España, Alemania e Inglaterra planean reanudar los torneos.

Finalizó diciendo: “La solución llegará el día que haya un programa de vacunación adecuado. El fútbol tiene que ser paciente. Debe escuchar a las autoridades nacionales y respetar las reglas básicas de salud. El hecho de que los balones se puedan esterilizar no significa que podamos jugar al fútbol nuevamente”, añadió.

