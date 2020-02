Talleres anunció la firma del primer contrato profesional del volante Santiago Toloza.

Tiene 18 años, se desempeña como volante ofensivo, y este año realizó su primera pretemporada entrenando junto al plantel superior.

Toloza, oriundo de Morteros, se consagró campeón con la séptima división de Juveniles de Superliga en diciembre de 2018.

Además, el juvenil fue convocado en varias ocasiones para integrar la Selección Argentina Sub 15, Sub 16 y Sub 17.

Actualmente entrena junto al plantel dirigido por Alexander Medina.