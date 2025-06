El laberinto del Mundial de Clubes: por qué ver fútbol se volvió una misión casi imposible

Lo que alguna vez fue tan simple como encender la televisión y buscar un canal con el control remoto, se ha transformado en una compleja misión digna de un tutorial, que dejó a miles de fanáticos "mareados y a las puteadas".

De la simplicidad a la frustración instantánea

Al principio, la situación parecía sencilla. El partido inaugural, protagonizado por el Inter Miami de Messi contra un equipo egipcio, fue transmitido por múltiples señales: DirecTV, ESPN a través de Disney+, y hasta la televisión abierta con Telefe. Esto generó una falsa expectativa de accesibilidad. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente el sábado y el domingo, cuando "no hubo forma de encontrar un partido". Las redes sociales "ardieron", especialmente el domingo, con la búsqueda desesperada del prometedor choque entre el PSG campeón de la Champions y el Atlético Madrid del Cholo Simeone.

El monopolio de los derechos y sus limitaciones

La principal causa de esta complicación es la fragmentación de los derechos de transmisión. Se informó que DirecTV posee los derechos exclusivos para transmitir los 63 encuentros del certamen en Argentina a través de su señal DSports. No obstante, DirecTV solo cede un número limitado de partidos, un total de 21, a otras plataformas como Disney y Telefe. Esto incluye todos los partidos de River y Boca (más allá de la primera fase), octavos de final, cuartos, una semifinal y la final.

Además, en el caso de Disney, los partidos no se encuentran en los canales tradicionales de ESPN de los paquetes de cable, sino que solo están disponibles en la señal Premium de Disney+. Esto implica que, si no se cuenta con DirecTV, resultaba prácticamente imposible ver la mayoría de los encuentros.

DAZN: la "solución mágica" (y desconocida)

En medio de la frustración, surgió una sigla hasta entonces poco conocida que se presentó como "la solución mágica": DAZN. Esta plataforma de streaming, que bien podría ser promocionada como "el Netflix del deporte", permite ver todos los partidos. Sin embargo, su existencia era casi un secreto en la región, y nadie se ocupó de promocionarla.

Acceder a DAZN no es del todo sencillo. Requiere:

Descargar la aplicación en el celular.

"Esquivar el abono de US$ 10 dólares mensuales" y "generar un usuario gratuito a través de una cuenta de mail".

Para verlo en un Smart TV, es necesario descargar la aplicación también allí y conectarla con la del teléfono, lo que básicamente implica "bajarse un tutorial" para poder ver los partidos.

Una vez superados estos obstáculos, los partidos se transmiten con publicidad y relatos en español. DAZN, que se pronuncia "Da Zone" y existe desde 2016, es un canal de streaming con una amplia oferta de deportes en vivo, habiendo crecido en Estados Unidos a través del boxeo y saltado a la fama con un millonario acuerdo con Canelo Álvarez. Su aparición en el Mundial de Clubes la convirtió en tendencia en redes sociales, con memes incluidos, debido a la confusión general.

El futuro de la televisación deportiva: más difícil y costoso

Este episodio con el Mundial de Clubes no es un caso aislado, sino que forma parte de una tendencia global. La nota periodística cita al The New York Times, que publica una columna de opinión sobre el negocio del deporte y la televisación. El periodista Joon Lee revela que gasta US$ 2.634 al año en suscripciones para ver las cuatro ligas profesionales dominantes en Estados Unidos (béisbol, fútbol americano, hockey sobre hielo y básquet).

Este panorama es un claro indicador de que "ver deportes por TV cada vez será más difícil". La oferta de deporte por streaming, que requiere suscribirse a múltiples canales, ha transformado lo que antes se basaba en la tradición y la lealtad en un "negocio millonario". Los consumidores, en definitiva, son quienes asumen el costo y la complejidad de esta nueva era de la transmisión deportiva.