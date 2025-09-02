El lado oscuro del US Open: cuando la pasión se convierte en escándalo

El US Open, uno de los torneos de tenis más prestigiosos del mundo, ha estado este año en el centro de la polémica, no solo por la emoción de los partidos, sino por la serie de incidentes protagonizados por algunos espectadores. La edición 2025 del torneo se vio empañada por situaciones que generaron indignación y pusieron bajo la lupa los protocolos de seguridad.

El Repugnante Robo de una Gorra a un Pequeño Fanático

Uno de los momentos más comentados y virales ocurrió tras el épico partido de cuatro horas y 35 minutos donde el polaco Kamil Majchrzak venció al noveno preclasificado Karen Khachanov. Este encuentro, que terminó 2-6, 6-7 (4), 6-4, 7-5 y 7-6 (10-5) en la Cancha 11, fue una victoria resonante para el número 76 del ranking ATP, quien se desquitó de su derrota anterior ante el ruso en Wimbledon.

Después de su triunfo, Majchrzak se acercó a las tribunas con la intención de firmar autógrafos y regalar su gorra a un niño que lo esperaba con entusiasmo. Sin embargo, un espectador adulto se la arrebató antes de que llegara a manos del pequeño, escondiéndola rápidamente en una bolsa. La escena, captada por las cámaras, se viralizó rápidamente en redes sociales y generó una indignación mundial. Medios internacionales como The Sun y ESPN calificaron la actitud como “repugnante”, “irrespetuosa” e “indignante”.

Horas después del incidente, Majchrzak utilizó su cuenta de Instagram para compartir el video y buscar al niño, asegurando que tenía suficientes gorras y pidiendo ayuda para encontrarlo. Gracias al poder de internet y la viralización, el polaco pudo ubicar al pequeño y confirmar que recibiría su regalo, exclamando: “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”.

Identificado el "Villano" del US Open

El hombre que protagonizó este lamentable episodio fue identificado como Piotr Szczerek, un magnate polaco de la construcción de pavimentos y CEO de la empresa Drogbruk. Rápidamente, las redes sociales lo bautizaron como "el hombre más odiado de internet" o "el gran villano del US Open". Ante la ola de críticas, Szczerek se justificó diciendo: "La vida es por orden de llegada", e incluso amenazó con demandar a quienes le faltaran el respeto. Se observó que guardó la gorra en el bolso de su acompañante.

Intento de Robo a Jannik Sinner que Puso en Alerta la Seguridad

El incidente de la gorra no fue el único que encendió las alarmas. En otro episodio de alto perfil, Jannik Sinner fue víctima de un intento de robo. Tras su victoria en octavos de final contra Alexander Bublik, mientras saludaba al público y firmaba autógrafos cerca de las tribunas, un fanático fue captado en video intentando abrir el cierre de su mochila.

Afortunadamente, la seguridad del torneo actuó con rapidez. Los agentes intervinieron al instante; el espectador levantó las manos y retrocedió, impidiendo que el robo se concretara. Sinner, al percibir el intento, mostró un gesto de molestia y se retiró del lugar inmediatamente. Este suceso también circuló rápidamente en redes sociales, reavivando el debate sobre la necesidad de un mayor control sobre los hinchas en este tipo de eventos internacionales y poniendo bajo el escrutinio los protocolos de seguridad del US Open.

Ambos incidentes se suman a otros hechos polémicos recientes, reafirmando la preocupación por el ambiente en las tribunas durante los grandes torneos y la seguridad de los deportistas y sus pertenencias.