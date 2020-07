La próxima temporada en Inglaterra está a la vuelta de la esquina. Luego de haber conseguido el regreso a la primera división con el Leeds luego de 16 años, Marcelo Bielsa comienza a delinear el nuevo plantel para semejante desafío.

Medios ingleses aseguran que el flamante participante de la Premier tiene en el radar al juvenil volante de Vélez Sarsfield, Thiago Almada. Desde el club que dirige el magnate italiano Andrea Radrizzani , se habrían contactado con los agentes del crack de 17 años y estarían dispuesto a desembolsar 22 millones de euros por su traspaso, recordando que su cláusula es de 25 millones.

El mediocampista fortinero dialogó con TyC Sports y aseguró: "Mis amigos me comentaron el interés de Leeds, no me llego nada concreto. Me gustaría ser dirigido por Bielsa por todo lo que representa".

Lo cierto es que el Leeds lo tiene en la mira, al igual que el Manchester United. "Los hechos marcan que en los últimos tiempos nuestros futbolistas transferidos han sido por buenas cifras. Si vendemos a Thiago, vamos a recibir un dinero por un jugador de élite", aseguró Sergio Rapisarda, presidente de Vélez.