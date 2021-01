El Leeds United de Marcelo Bielsa cayó ante Brighton And Hove, con el argentino Alexis Mac Allister como figura, por 1 a 0 como local, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 19 de la Premier League inglesa.



El único gol fue del francés Neal Maupay, hijo de madre argentina, a los 18 del primer tiempo, después de una buena jugada de Mac Allister, ex Argentinos Juniors y Boca, que fue titular en la visita y salió a los 16 minutos del segundo tiempo.



Leeds, el segundo conjunto más goleado de la competición (34 tantos), sólo por detrás de West Bromwich -en descenso y con apenas 11 puntos-, acumuló su tercera derrota consecutiva, tiene 23 unidades y sigue lejos de la zona baja.



Por su lado, Brighton And Hove llega a los 17 y se aleja de Fulham (12), último en bajar hasta el momento a la Football League Championship



Otros resultados: Wolverhampton 2-West Bromwich 3; West Ham (Manuel Lanzini) 1-Burnley 0.

Posiciones



Manchester United 36 puntos

Liverpool 33

Manchester City, Leicester, Everton 32

Tottenham 30

Southampton y West Ham 29

Aston Villa y Chelsea 26

Arsenal, 24

Leeds y Crystal Palace, 23

Wolverhampton 22

Newcastle 19

Brighton And Hove 17

Burnley 16

Fulham 12

West Bromwich 11

Sheffield 5