Estudiantes de Río Cuarto en alza: tercera victoria consecutiva

El equipo de Estudiantes de Río Cuarto, conocido como "El León", vive un presente de ensueño en la Primera Nacional, sumando su tercera victoria consecutiva y consolidándose en los puestos de vanguardia. El conjunto cordobés se impuso por la mínima diferencia de 1-0 ante Temperley en el estadio Antonio Candini, en un encuentro correspondiente a la fecha 29 de la Zona B.

El único tanto del partido fue obra de Martín Garnerone, quien, a los 10 minutos del primer tiempo, capitalizó un preciso centro de Mauro Valiente desde el sector izquierdo para desatar la alegría en casa. Esta victoria fue aún más meritoria, ya que Estudiantes jugó gran parte del complemento con un jugador menos debido a la expulsión de Valentín Fenoglio a los 20 minutos del segundo tiempo.

Bajo la dirección técnica de Iván Delfino, Estudiantes de Río Cuarto ha demostrado solidez y eficacia, lo que le permite ubicarse en la tercera posición del Grupo B con un total de 50 puntos. Esta ubicación los deja a tan solo cuatro unidades del líder, Gimnasia de Jujuy, que acumula 54 puntos, mientras que Gimnasia (M) se encuentra en segundo lugar con 52 puntos. La tabla de posiciones, al momento, refleja una intensa pelea por los primeros puestos en la Zona B.

El próximo desafío para Estudiantes de Río Cuarto será el domingo 7 de septiembre, cuando visite a Colón en Santa Fe a partir de las 17:00.