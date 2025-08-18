El llanto de Neymar por la crisis de Santos tras la histórica goleada ante Vasco

La dura situación que atraviesa Santos en el Brasileirao tuvo un eco inesperado en la voz de su máxima figura histórica de los últimos años: Neymar. El delantero que surgió futbolísticamente en el club paulista se mostró conmovido al referirse al presente del equipo tras la goleada 6-0 sufrida en condición de local frente a Vasco da Gama.

“Me parte el alma ver a Santos así, no merecemos este momento”, expresó Neymar, visiblemente emocionado y llegando incluso a quebrarse en llanto durante una transmisión en vivo. El futbolista recordó los años en los que fue campeón con el club y pidió unidad para salir de la crisis.

El golpe deportivo fue severo: Vasco se impuso con goles de Philippe Coutinho (2), Lucas Piton, David Correa da Fonseca, Rayan y Tchê Tchê, alcanzando a Santos en la tabla con 19 puntos. El “Peixe” quedó apenas dos unidades por encima de la zona de descenso, situación que derivó en la salida del entrenador Cleber Xavier.

La derrota también generó protestas en la tribuna, donde los hinchas dieron la espalda al campo de juego como forma de repudio. El próximo compromiso será el 24 de agosto ante Bahía, un partido clave en la lucha por la permanencia.