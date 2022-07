El luchador olímpico cordobés Agustín Destribats conquistó la medalla de bronce, en la categoría 65 kg estilo libre, en el torneo internacional "Ion Cornianu & Ladislau Simon", en Bucarest, Rumania, en el marco de su preparación para el campeonato mundial que se disputará en Belgrado, Serbia, del 10 al 18 de septiembre.



Destribats, undécimo en los Juegos Olímpicos de Tokio, derrotó a Vitale Bunici, de Moldavia, por 7 a 5, en su primer combate; luego superó a los franceses Quentin Sticker e Ilman Mukhtarov ppor 8-6 y 10-4, respectivamente; luego perdió con Alibek Osmonov de Kazajistán por 11-8 y superó a Rifat Saibotalov, de Kazajastán 12 a 9.



"El luchador de Kazajastán que me ganó es bronce del mundo el año pasado. Hice buenas luchas. Vengo de entrenar en Argentina, mi preparación no es buena en mi país Pero ahora sé dónde estoy parado y lo que tengo que mejorar", expresó Destribats en declaraciones a Télam desde Rumania.



"Aún no estando en mi 100 le hice lucha a los mejores del mundo. Ahora necesito aprovechar Europa para subir el nivel y poder llegar de la mejor condición al campeonato del mundo", puntualizó.



Destribats nació el 30 de octubre de 1997 en la capital cordobesa, empezó a luchar en el club Latina de la la ciudad mediterránea y está becado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento deportivo (Enard), la Secretaría de Deportes de la Nación y la Agencia Córdoba Deportes.



El cordobés fue ganador de la medalla de oro en el Panamericano cadete 2014 de Brasil; campeón panamericano juvenil 2016 (Venezuela) y 2017 (Perú) en la categoría 60 kg. de lucha grecorromana y de lucha libre, y campeón sudamericano de mayores 2015 (Argentina), 2016 (Colombia) y 2017 en Río de Janeiro, Brasil.



El atleta cordobés logró, en marzo de 2020, en el Panamericano de mayores de Ottawa, Canadá, su clasificación -y la medalla de bronce- a los Juegos de Tokio, y así Argentina volvió a tener un representante olímpico en lucha después de Pablo Ibire en Atlanta 1996.



Además, la luchadora santiagueña Patricia Bermúdez, quien disputó los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016 (cuarta), perdió ante la representante china por 16-6 y quedó eliminada ya que la deportista asiática fue derrotada en la siguiente ronda.



La argentina conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Guadalajara, México, 2011; y las preseas de bronce en los Juegos Odesur de Medellín, Colombia, 2010 y de plata en los de Santiago de Chile 2014.



La deportista santiagueña, gendarme nacional -profesión que heredó de su abuelo, suboficial mayor retirado- obtuvo la medalla de oro en campeonato panamericano de Estados Unidos 2012, de plata en Colombia 2011 y de bronce en 2013, 2017 y 2019.