Pasan los días en París y se agiganta la figura de José “Maligno” Torres Gil, quien es hasta ahora el único medallista en los Juegos Olímpicos 2024. Su actuación consagratoria del último miércoles sumó la 22º presea dorada en toda la historia del atletismo argentino.

Solicitado por toda la prensa del país, el rider cordobés habló con Crónica Matinal y recordó la última entrevista que tuvo con Canal 10 antes de viajar a Francia. En aquel momento se animó a decir que iría por una medalla. Hoy, con el sueño cumplido, admite que parecía "imposible" poder lograrlo: “el candidato era el francés y también el australiano, último campeón olímpico. Que aparezca de repente un argentino y quiera ganar, no parecía fácil”.

El atleta nacido en Bolivia y que se enamoró del BMX en el Parque de las Naciones de nuestra ciudad, contó cómo pensó junto a su equipo el desarrollo de la competencia y la razón por la cual se "guardó" los mejores trucos para la final.

"Tratamos de pensar en no arriesgar tanto en la etapa de clasificación porque ahí pisas con un pie y quedás afuera. Entonces simplemente había que ingresar a la final sin importar en qué posición quedaba. Así que bajamos las posibilidades de riesgos".

Una vez asegurada la final del miércoles, Maligno y su equipo sabían que había que mostrar lo mejor: "sacamos el arma de doble filo y los primeros dos trucos del principio fue donde nosotros hicimos la diferencia".

Ese puntaje tan alto que consiguió Maligno en su primera pasada fue lo que condicionó al resto de sus contrincantes, dejando la vara muy alta y exigiendo a todos a arriesgar igual que él. Al ser un deporte extremo, las posibilidades de lesiones graves son considerables. Incluso él mismo ha contado sus múltiples lesiones. Pero el que no arriesga no gana y José Torres Gil sabía que era el momento:

“Yo sabía que los Juegos Olímpicos eran lo máximo. Que no había más nada después de esto. Entonces, donde tenía que morir, literalmente, era acá”.

El regreso del Maligno: ¿sale bicicleteada con el campeón?

El rider de 29 años aún no toma dimensión de lo que ha generado su logro en Córdoba y en todo el país: "No lo dimensiono todavía la verdad. Yo siento que hice mi trabajo con el equipo y no tengo idea". Pero ya está pensando en cómo será su arribo a la ciudad e imagina una gran bicicleteada en la que comparta su medalla con los cordobeses.

“Me encantaría poder hacer eso. Lo estamos pensando junto a los patrocinadores y así poder hacer algunos obsequios a la gente. Hacerlo divertido, además de mostrar la medalla. Ojalá la gente se cope, ya que todo lo que hice lo hice para ellos, para sacarle una sonrisa ante la situación crítica que vivimos en el país”.

Aún no está definida su fecha de regreso. Por ahora, intenta conseguir vuelos para el próximo domingo: "tengo unas ganas de volver a casa, estar con la gente y mostrar la medalla".