El Manchester City aplastó a los Wolves en su debut en la Premier League

El Manchester City goleó al Wolverhampton en la primera fecha de la Premier League, con una destacada actuación de su goleador noruego Erling Braut Haaland, que se despachó con un doblete.

El equipo de Pep despejó las dudas respecto al rendimiento mostrado en la temporada anterior ante los Wolves como visitante y mostró su mejor versión.

En una ráfaga durante el primer tiempo, los citizens se pusieron en ventaja con dos goles: el primero en el minuto 34, por autoría de Haaland, y el segundo a los 37, con un golazo del neerlandés Reijnders.

Con dos goles de diferencia, el equipo de Manchester manejó el partido a su ritmo. Buena triangulación y una enorme posesión, como tienen acostumbrados los equipos de Guardiola. El segundo gol de Haaland llegó en la segunda mitad con una buena definición, y finalmente el francés Ryan Cherki, uno de los refuerzos estelares de este mercado, selló el 4-0 definitivo para los Ciudadanos.

Por otra parte, en los Wolves se dio el debut del colombiano Jhon Arias, ex Fluminense, que tuvo unos breves minutos de actividad en el segundo tiempo.