El Manchester City perdió 1-0 ante el United este miércoles en Old Trafford, sin embargo el resultado global fue 3 a 2 a su favor y logró así la clasificación a la final de la Copa de la Liga.

Nemanja Matic fue el autor del único tanto, que luego se fue expulsado faltando 10 minutos para el cierre.

El City disputará su tercer final consecutiva, donde enfrentará al Aston Villa, el 1 de marzo.

A low drive shot from Matic to make 1-0 at FT. #MCIMUN



pic.twitter.com/PgaFhF77Xf