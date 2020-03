El presidente de Defensores de Belgrano y principal miembro de la Primera Nacional, Marcelo Achile, dejó entrever en radio La Red que el torneo de segunda división podría interrumpirse, y que no habría descensos pero sí ascensos.

"Pareciera que descensos no hay y ascensos sí porque sino el campeonato queda en la nada. Es una situación excepcional, que no se dio nunca en la historia", dijo el dirigente sobre la posibilidad de que el certamen no continúe si se mantiene la inactividad en el fútbol argentino.

El directivo explicó que se daría una situación también especial en cuanto a qué equipos serían los que deberían ascender de categoría. En ese sentido, San Martín es candidato seguro ya que comanda el grupo B con 44 unidades y es el que más puntos ha sumado en el certamen.

La otra posibilidad es que el segundo ascenso se dirima entre el líder del grupo A, Atlanta, que tiene 38 puntos, con Defensores de Belgrano, ubicado atrás de San Martín de Tucumán en el grupo B, pero que ha sumado 41 unidades, tres más que el equipo de Villa Crespo.

“Es una linda discusión la que se puede dar. En caso que suban Atlanta y San Martin de Tucuman serían los primeros de cada zona, en caso que sea Defensores y San Martin los mejores dos de la tabla”, dijo al respecto.