El presidente de la Nación, Alberto Fernández, avisó: "El retorno del fútbol no es solamente 22 personas jugando en un espacio abierto; también es cierto que el riesgo de contagio se puede dar en los entrenamientos y no todos los jugadores son estrellas, muchos viven en barrios vulnerables. La preocupación que tienen esos jugadores no es la de ir a jugar al fútbol, es la de ir a jugar, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas, porque la mayoría tiene 18 o 19 años y vive con sus padres. Hay que ser cuidadosos con eso porque estamos lejos de haber superado el problema de la pandemia".

No es una amenaza, pero sí una advertencia. Si la situación se complica aún más de lo que está, el fútbol tendrá que seguir esperando.

"Muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío, he hablado con gente que sabe porque conduce clubes o son directores técnicos. Me he dado cuenta de estas cosas que me han marcado ellos y que yo no tenía en cuenta, por eso hay que ser muy cuidadosos. Alguien propuso ir a entrenar a Jujuy y miren lo que pasa hoy en día. Por eso hay que ser muy cuidadosos", agregó el mandatario.

Un ejemplo en ese sentido: se postergó un partido en el inicio del campeonato de Paraguay previsto para este fin de semana, sede de la CONMEBOL, por varios casos de coronavirus en algunos planteles que compiten en el torneo.

En Argentina, si bien aún no se ha confirmado la fecha, todo parece indicar que entre el 3 y el 10 de agosto volverán los entrenamientos y el 27 de setiembre comenzará el campeonato. Entre esas dos fechas aparece el reinicio de la Copa Libertadores de América, prevista para el 17 de setiembre para los cinco equipos argentinos que participan del certamen.