La nadadora, clasificada a los Juegos de Tokio 2020, dejó una reflexión en su cuenta de Twitter.

Delfina Pignatiello, una de las esperanzas del deporte argentino para los Juegos Olímpicos de Tokio, que por el momento permanecen confirmados por el Comité Olímpico Internacional, reflexionó en su cuenta de Twitter luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández, quien decretó aislamiento social preventivo y obligatorio desde las cero horas del viernes.

“Queridx atleta, va a estar todo bien. Yo se que sentís que son días tirados a la basura, pero no hay mal que por bien no venga y no hay obstáculo que no puedas pasar, haciéndote aún más fuerte. Miremos lo que SI podemos hacer y no lo que se escapa de nuestras posibilidades”, posteó.