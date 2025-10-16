La Selección argentina Sub 20 volverá a disputar una final mundialista después de 18 años. El equipo nacional superó 1-0 a Colombia en Santiago de Chile y jugará el partido decisivo ante Marruecos el próximo domingo, en busca de su séptimo título en la categoría.

El mensaje de Messi al Sub 20 tras el pase a la final del Mundial

Tras el triunfo, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar la clasificación del conjunto juvenil. “Vamosss, a la final!! Felicitaciones a todos!!”, escribió el capitán argentino en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una foto del festejo albiceleste. El astro rosarino también dedicó un mensaje especial a Mateo Silvetti, autor del único gol del partido y compañero suyo en el Inter Miami: “Grande @toto.silvetti!”, expresó Messi, reforzando el vínculo que ambos mantienen en el club estadounidense.

El mensaje de Messi al Sub 20 tras el pase a la final del Mundial

Silvetti, de 19 años, ingresó en el segundo tiempo y convirtió a los 71 minutos tras una asistencia de Gianluca Prestianni. Con este tanto, el delantero suma tres goles en el certamen y se consolida como una de las figuras del plantel que dirige Diego Placente.

X de FIFA World Cup

El encuentro decisivo del Mundial Sub 20 se disputará el domingo a las 20.00 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Marruecos será el rival de la Albiceleste, tras eliminar a Francia en la tanda de penales.