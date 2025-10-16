El mensaje de Messi al Sub 20 tras el pase a la final del Mundial

La Selección argentina Sub 20 volverá a disputar una final mundialista después de 18 años. El equipo nacional superó 1-0 a Colombia en Santiago de Chile y jugará el partido decisivo ante Marruecos el próximo domingo, en busca de su séptimo título en la categoría.

Tras el triunfo, Lionel Messi publicó un mensaje en sus redes sociales para celebrar la clasificación del conjunto juvenil. “Vamosss, a la final!! Felicitaciones a todos!!”, escribió el capitán argentino en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una foto del festejo albiceleste. El astro rosarino también dedicó un mensaje especial a Mateo Silvetti, autor del único gol del partido y compañero suyo en el Inter Miami: “Grande @toto.silvetti!”, expresó Messi, reforzando el vínculo que ambos mantienen en el club estadounidense.

Silvetti, de 19 años, ingresó en el segundo tiempo y convirtió a los 71 minutos tras una asistencia de Gianluca Prestianni. Con este tanto, el delantero suma tres goles en el certamen y se consolida como una de las figuras del plantel que dirige Diego Placente.

El encuentro decisivo del Mundial Sub 20 se disputará el domingo a las 20.00 (hora argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago. Marruecos será el rival de la Albiceleste, tras eliminar a Francia en la tanda de penales.