El mensaje de Messi tras la clasificación de la Sub-20 a semifinales del Mundial

La selección argentina Sub-20 se clasificó a las semifinales del Mundial que se disputa en Chile tras vencer 2-0 a México, y la actuación del equipo dirigido por Diego Placente tuvo una felicitación especial. Lionel Messi envió un mensaje en redes sociales para saludar al plantel y, en particular, al autor del segundo gol, Mateo Silvetti.

“¡Felicitaciones, chicos, por el pase a semis! Y felicitaciones, Toto Silvetti, por el gol”, escribió el capitán de la selección mayor en la cuenta de Instagram de la AFA. El mensaje fue acompañado por numerosos comentarios de hinchas que celebraron el gesto del campeón del mundo.

Silvetti, de 19 años, comparte varios puntos en común con Messi: ambos nacieron en Rosario, se formaron en las divisiones juveniles de Newell’s Old Boys y actualmente integran el plantel de Inter Miami. Su tanto ante México selló la clasificación del conjunto argentino entre los cuatro mejores del certamen juvenil.

Messi publicó el mensaje luego de haber convertido dos goles en la victoria de Inter Miami por 4-0 ante Atlanta United, por la fase regular de la MLS. El rosarino recibió la autorización para disputar ese encuentro antes de regresar a la concentración de la selección mayor.

El próximo compromiso del equipo Sub-20 será el miércoles 15 de octubre a las 20:00 (hora argentina) frente a Colombia, en Santiago de Chile. En la otra semifinal se enfrentarán Marruecos y el ganador de Noruega-Francia.