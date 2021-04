Santigo Silva fue indultado por el Tribunal de Disciplina de la AFA tras haber sido sancionado injustamente por un doping positivo debido a un tratamiento de fertilidad que estaba realizando.

Tras este fallo histórico, el ex Talleres podrá volver a jugar, luego de estar parado 2 años en su actividad profesional.

El ex Gimnasia habló tras el fallo y expresó: "Me toca ser un viejito al lado de los nuevos jugadores. Me seguí levantando temprano, entrenando, tengo una disciplina". "

Hubiese sido muy fácil decir que me retiraba porque estaba grande, pero sigo disfrutando el fútbol y es lo que me gusta", destacó.

"Después de este camino que me tocó vivir estoy en condiciones para firmar con cualquier equipo".

El caso

Silva dio positivo a un control el 12 de abril de 2019, en el partido de Gimnasia ante Newell´s. El resultado arrojó un nivel más elevado de testosterona que lo habilitado. Por eso fue suspendido por 24 meses.

El atacante aseguró que era producto de un tratamiento de fertilidad que estaba relizando, "buscando otro hijo" y que tenia todos los certificados que lo acreditaban.

Del Lobo pasó a Argentinos Juniors y apeló por no haber recibido la notificación a los 90 días siguientes, razón por la cual le otorgaron una cautelar que le permitió continuar en las canchas.

Se le cayó la medida y con la pandemia, la sanción se le aplicó.

El Tribunal de Disciplina de AFA lo indultó, motivo por el cual puede regresar a jugar profesionalmente.