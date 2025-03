El Mundial de Motocross inició en Córdoba con los mejores pilotos de Latinoamérica y del planeta

Desde las primeras horas de la mañana, los pilotos comenzaron a descubrir los secretos de este nuevo escenario y dieron por iniciada la acción de la temporada 2025 del Mundial de Motocross.

Las puertas del Infinito Race Track -localizado en Córdoba Capital- se abrieron a las 6:00 para el público con entrada general (desde las 8.00 para las VIP) y las primeras salidas a pista comenzaron a las 9:15.

El MXGP Argentina YPF comenzó oficialmente

Este viernes, la previa del MXGP Argentina YPF tuvo las primeras actividades oficiales de la temporada 2025 del Mundial de Motocross.

Los pilotos y sus equipos cumplieron con todos los trámites administrativos y verificaciones técnicas; un total de 75 pilotos (43 riders de MXGP y 32 de MX2) comenzaon con la acción en pista esta mañana.

A su vez, en esta primera jornada se cumplimentaron con las conferencias de prensa de apertura del campeonato, la cual tuvo presencia de autoridades y pilotos.

David Luongo (CEO de Infront Moto Racing) se refirió a la nueva sede del MXGP Argentina YPF: “Es muy difícil dimensionar desde afuera lo complejo que es organizar un evento de esta magnitud y hacer una buena carrera no solo para los pilotos sino también para que los espectadores tengan la mejor experiencia”.

A su vez, Antonio Alía Portela (Director FIM) destacó el trabajo realizado por +Eventos (Organizador local): “Dejamos una parte de nuestros corazones en Villa La Angostura, pero a la vez, cuando anunciaron que el nuevo circuito iba a ser en Córdoba sabía que podía confiar en este equipo porque sé lo que es trabajar con ellos. Depositamos toda nuestra confianza en esta organización y en la familia Eli”.

Pablo Eli, Director de +Eventos también destacó esta nueva era del Mundial de Motocross en Córdoba: “Estamos muy contentos por tener nuevamente una fecha del Campeonato del Mundo en Argentina y más ahora, en nuestra casa. Ha sido un trabajo de meses en todas las condiciones climáticas. Quiero agradecer a Infront, a FIM y a las autoridades del Gobierno de Córdoba así como a los sponsors por hacer esto posible”.

Mientras que Romain Febvre (Kawasaki Racing Team MXGP) habló del nuevo Infinito Race Track: “Cuando me dijeron que había un nuevo circuito pensé ‘¡Qué pena!’. Me gustaba la pista de Villa La Angostura, era mi favorita. Pero cuando llegué acá y vi este nuevo circuito me sorprendió. Tiene saltos realmente grandes y es una pista ancha y abierta”.

Un sábado con mucha acción para entrar en calor

El MXGP Argentina YPF 2025 tiene un inicio intenso y cargado de acción en pista. La actividad comenzó a las 9:15 con las prácticas de largadas y continuó con las Free Practice (10:45) y las Time Practice desde el mediodía.

Por la tarde, llegará lo mejor con la disputa de las dos primeras carreras clasificatorias (20 minutos + 2 vueltas) de la temporada. 15:25 largará MX2 y desde las 16:10 lo hará la categoría MXGP.

Además, durante todo el día, los espectadores podrán disfrutar de numerosas actividades preparadas en el Village, con clínicas de manejo, firmas de autógrafos de pilotos, actividades de los sponsors y muchas más sorpresas.

Para culminar un día espectacular con un cierre a puro cuarteto de la mano de Ulises Bueno.