El Napoli se adueñó del primer puesto del campeonato italiano tras imponerse 3-1 al Inter en el duelo correspondiente a la octava fecha de la Serie A. Con esta victoria, el conjunto dirigido por Antonio Conte trepó a la cima de la liga, mientras que el equipo de Cristian Chivu descendió al tercer lugar.

El encuentro se disputó en el Stadio Diego Armando Maradona. Desde el inicio, el equipo local mostró una clara superioridad, imponiendo su juego con una presión alta y demostrando gran efectividad en ataque.

El marcador se abrió a los 33 minutos, cuando Kevin De Bruyne convirtió desde el punto penal. Sin embargo, la alegría del gol fue mitigada, ya que el mediocampista belga debió abandonar el campo poco después debido a una molestia muscular, encendiendo las alarmas en el conjunto azzurro.

En la segunda mitad, el Napoli mantuvo su dominio y amplió la ventaja gracias a un cabezazo de Scott McTominay a los nueve minutos. Aunque el Nerazzurri reaccionó momentáneamente con un tanto de Hakan Çalhanoğlu a los 14 minutos, acortando la diferencia, la ilusión del visitante duró poco. A los 21 minutos, André Zambo Anguissa selló el 3-1 definitivo.

Otros resultados de la jornada

La octava fecha de la Serie A también dejó otros movimientos importantes en la tabla. En el comienzo de la jornada, el Udinese venció 3-2 al Lecce. Con este resultado, el Udinese escaló posiciones, ubicándose cerca de la zona de competiciones europeas, mientras que Lecce sigue en zona de peligro por el descenso.

Por su parte, el Como no pudo salir del empate en su visita al Parma. Si bien el Como perdió la posibilidad de alcanzar la zona de la Champions League, cierra los lugares de Europa al asegurar su clasificación a la Conference. El empate, en tanto, le sirvió al Parma para respirar, aunque sigue en la zona baja de la tabla.

Finalmente, el Cremonese empató 1-1 ante el Atalanta. Este resultado no fue favorable para ninguno de los dos equipos, que perdieron la posibilidad de acercarse a las zonas de copas y a la cima del campeonato.