ANTECEDENTES:

EN LA HISTORIA: Amplia ventaja tienen los All Blacks a través de la historia, ganaron 30 de los 36 partidos que jugaron entre sí. Es que Irlanda recién superó a Nueva Zelanda en el 2016, en la gira que hizo por los Estados Unidos, con el histórico triunfo, 40 a 29, en el Soldier Field Stadium, de Chicago.

El dato que revela lo que fueron los choques entre estos dos equipos a partir de esa fecha, marca que de ocho partidos jugados, cinco los ganó Irlanda. En la última gira por Oceanía, los de verde se llevaron la serie al ganar los últimos dos partidos, 23-12, en Dunedin y 32-23, Wellington.

EN LA RWC:

19/10/2019 - Cuartos de Final - Irlanda 14 vs. Nueva Zelanda 46 - Japón 2019

27/05/1995 – Irlanda 19 vs. Nueva Zelanda 43 - Sudáfrica 1995

FORMACIONES:

IRLANDA: 1. Andrew Porter, 2. Dan Sheehan, 3. Tadhg Furlong, 4. Tadhg Beirne, 5. Iain Henderson, 6. Peter O’Mahony, 7. Josh van der Flier, 8. Caelan Doris, 9. Jamison Gibson-Park, 10. Johnny Sexton, 11. James Lowe, 12. Bundee Aki, 13. Garry Ringrose, 14. Mack Hansen, 15. Hugo Keenan.

Suplentes: 16. Ronan Kelleher, 17. David Kilcoyne, 18. Finlay Bealham, 19. Joe McCarthy, 20. Jack Conan, 21. Conor Murray, 22. Jack Crowley, 23. Jimmy O'Brien.

ALL BLACKS: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Tyrel Lomax, 4. Brodie Retallick, 5. Scott Barret, 6. Shannon Frizell, 7. Sam Cane (C), 8. Ardie Savea, 9. Aaron Smith, 10. Richie Mo'unga, 11. Leicester Fainga'anuku, 12. Jordie Barrett, 13. Rieko Ioane, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett

Suplentes: 16. Dane Coles, 17. Tamaiti Williams, 18. Fletcher Newell, 19. Samuel Whitelock, 20. Dalton Papali'i, 21. Finlay Christie, 22. Damian McKenzie, 23. Anton Lienert-Brown