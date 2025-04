El Pato Cabrera nuevamente en lo más alto del golf mundial

El experimentado golfista argentino Ángel Cabrera volvió a saborear después de diez años y nueve meses una victoria en un torneo oficial del PGA, dejando al margen el PNC Father-Son Challenge de 2017, que disputó junto a su hijo homónimo- Y ello, a unos días de su retorno al Masters de Augusta.

El cordobés Ángel Cabrera logró este domingo su primer título en el PGA Tour Champions de golf para veteranos al ganar el torneo James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational, disputado en The Old Course at Broken Sound en Boca Raton, Florida (Estados Unidos).

El 'Pato' Cabrera, de 55 años y ganador de 54 títulos como profesional, entre ellos dos 'majors', el US Open de 2007 y el Masters de 2009, acabó primero el torneo con 205 golpes totales (11 bajo par) y tres rondas de 68, 66 y 71. El golfista cordobés aventajó en dos golpes al surcoreano KJ Choi y en tres al sudafricano Retief Goosen.

Hasta ahora había logrado una victoria en circuitos de veteranos, dentro del European Senior Tour (Paul Lawrie Matchplay de 2024), pero en este caso firmó la primera en el PGA Tour Champions. No caben dudas que el golfista argentino mostró un gran nivel durante todas las jornadas del campeonato.

Lo más llamativo fue que Cabrera comenzó la semana como segundo suplente, accediendo al torneo tras la retirada de Mark Hensby. Es, además, la segunda semana consecutiva en la que un jugador suplente gana en el PGA Tour Champions.

"Es increíble estar acá en este momento, haber ganado, yo sabía que iba a llegar, pero no tan rápido, la verdad es que estoy muy contento" señaló con mucha felicidad el Pato Cabrera tras ganar su primer titulo en el Champions Tour, luego de su estupenda performance en los Estados Unidos.

Este año había jugado Cabrera, solo tres torneos, en el Abierto del Centro en Villa Allende tuvo una muy buena semana, que le dio impulso para poder ganar este certamen en Boca Ratón.

Cabrera se hizo acreedor de una bolsa de 330.000 dólares y se convirtió en el quinto argentino en ganar un título en el Champions Tour, siguiendo los pasos de Eduardo Romero (cinco conquistas), Vicente Fernández (cuatro), Roberto De Vicenzo (dos) y Ricardo González (uno), quien finalizó 37º en este certamen con 219 golpes.

Campeón del US Open en 2007 y el Masters de 2009, Cabrera había debutado en 2019 en el Champions Tour, reservado para mayores de 50 años. Su regreso oficial a las canchas se produjo en el Abierto del Litoral, en diciembre del 2023. Intentó volver a Estados Unidos al circuito de veteranos y al Masters, donde tiene invitación asegurada por ser ex campeón, pero inicialmente le fue denegada la visa.

Finalmente, la consiguió en junio del año pasado y pudo volver a competir al máximo nivel. En 2024 jugó 12 certámenes y tuvo un cuarto puesto como mejor resultado y un meritorio quinto lugar en el Senior Open Championship, en Carnoustie. Éste fue su tercer certamen de 2025 en Norteamérica y su segundo título profesional tras su regreso, que se suma al Paul Lawrie Match Play 2024, correspondiente al Legends Tour, el equivalente europeo al Champions Tour.

Ahora, Cabrera viajará hacia Augusta, Georgia, para volver a jugar el Masters, el más codiciado de los cuatro majors, certamen que ganó en 2009 y donde no participa desde 2019. El desafío será infinitamente mayor, pero el Pato llega con la confianza por las nubes. “La semana próxima es otro torneo, es otra categoría. Pero todo sirve. Yo pienso que llegar pegando bien, sirve”, asegura.