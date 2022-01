El pedido desesperado del abanderado olímpico de Tonga que no se puede comunicar con su familia

La erupción del volcán Hunga Tonga-Hunga Ha'apai causando el tsunami que causando graves daños a varios países del mundo. Entre los más afectados está la capital de Tonga donde la situación se hizo caótica por el corte de redes eléctricas y de comunicaciones.

El Abanderado de Tonga, Pita Taufatofua, no se encontró en su país por estar entrenando en Australia y pidió ayuda por sus redes sociales para poder comunicarse con sus seres queridos.

“Gracias a todos por los mensajes. No tengo una palabra de mi padre o familia en Haapai. Toda la comunicación en Tonga está cayendo. Configuró una recaudación de fondos. Si bien no puedo ayudar a la familia en este momento, me centraré en el país a medida que salga más información”

“Los informes iniciales han sido catastróficos y todas las comunicaciones con mi país se han interrumpido. Buscamos donaciones para ayudar a nuestro reino insular. Mi padre, el gobernador de Haapai, está en Tongatapu. No hemos tenido noticias suyas. Haapai es un conjunto de islas que no tienen elevación. Necesitamos reconstruir todo lo dañado”, comentó el teakwondista y esquiador de fondo que participó en los Juegos Olímpicos tanto de Verano como de Invierno.