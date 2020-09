Mario Leito considera que el fútbol se puede jugar en Argentina, eso sí, "en caso de que estén dadas las condiciones".

Leito es el presidente de Atlético Tucumán y considera que en su provincia se podrían jugar partidos. "En Tucumán se podría jugar un partido de fútbol hoy en día. En su momento, tuvimos la autorización para trabajar en equipos, aunque después se dio marcha atrás. Apostamos a jugar en la provincia cuando se dictamine el regreso", dijo el respecto.

El dirigente advirtió del perjuicio económico que para los clubes representa esta inactividad y reconoció que no ha podido recibir ninguna novedad sobre el regreso del fútbol de parte de las autoridades que deberían informar al respecto.

"Estoy intentando comunicarme para saber si hay alguna novedad de última hora pero no he tenido respuesta. Me tengo que manejar con los trascendidos de la prensa".