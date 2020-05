El presidente de Excursionistas, Javier Méndez Cartier, le respondió al hijo del titular de Talleres, Juan Pablo Fassi, quien calificó como "un día de luto" la reelección de Claudio Tapia en la AFA hasta el 2025.

El titular del equipo de la B Metropolitana, que estuvo al frente de la delegación de la Selección Sub 23 en el título juvenil en Colombia 2020, tuiteó: "Claro hermano, ¿cómo no vas a estar de luto si en el momento histórico único para implementar las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino les tocó una AFA presidida por Tapia y ustedes no juntaron voluntades ni para cantar el arroz con leche?".

Nuevamente un día más de luto para el presente y futuro del fútbol Argentino. #soloenestepais — Juan Pablo fassi (@JP_fassi) May 19, 2020