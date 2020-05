El club atlético Lanús tendrá acceso a un cargo importante en la nueva estructura de la AFA. Su presidente, Nicolás Russo, será el secretario ejecutivo. Esa ubicación marca el nivel de adhesión a lo que propone la nueva gestión de Claudio Tapia

En diálogo con TyC Sports, Russo adelantó lo que va a suceder con el reinicio de todos los torneos y descartó la posibilidad de que una provincia no afectada por el coronavirus pueda ser escenario de todos los partidos de una categoría. Así lo hizo:

"...si arranca el fútbol, no va a arrancar la Primera y el Ascenso y en el Federal no van a jugar. Acá arrancaremos una semana antes, una semana después, pero vamos a arrancar todos juntos. Yo no veo que en las canchas de la "C", por ejemplo, se puedan aplicar ciertos protocolos. En Primera quizás sí; con los problemas que tiene cada club. También escuché de ir todos a jugar a una provincia. Tampoco veo que sea posible trasladar a todos los equipos, ni estar tres meses en una provincia.

- ¿Pensás que si no están dadas las condiciones para que vuelva todo el fútbol, no va a volver?

Yo entiendo que la Primera se va a adaptar al resto. Una cosa es empezar y esperar dos semanas para que vuelva la "C", que le da el calendario. Pero yo no veo que se vuelva a jugar la Primera y no el Nacional "B" porque sería discriminatorio.