Siete heridos internados, uno de ellos con riesgo de perder un ojo, no fue el único saldo del partido entre Talleres y Vélez, en Liniers. Los cruces entre los dirigentes de los clubes todavía continúan. Primero el presidente del Matador, Andrés Fassi, acusó a su colega de Liniers, Sergio Rapisarda, de "Inepto y mentiroso", este le respondió. Y lo responsabilizó de los hechos de violencia, que se generaron cuando seguidores del Fortín atacaron a los cordobeses ubicados en la Platea Norte Alta.

El jueves por la noche, Rapisarda salió a hablar. Admitió que “algo no se hizo bien” y que "Vélez tiene responsabilidad por organizar el evento”. “Son hechos que uno no comparte, pero fue la parte oscura del espectáculo", sostuvo el directivo”, dijo.

Y en relación a los dichos de Fassi sostuvo: "Son palabras fuertes de Fassi. Nosotros no compartimos lo que pasó. Esto lo voy a aclarar con él de otra manera, no en los medios. ¿Cómo voy a abrir yo la puerta para que pase la barra? No, para nada. Todos tienen derechos a equivocarse. Pero ni yo ni mis compañeros aceptamos sus frases, que no están a la altura de Vélez", en Puede Pasar (D Sports).

"Son muy gruesas las frases de Fassi. Usó la palabra masacre. Sí hubo gente herida, nuestra gente la asistió. Fuimos claros con Fassi y su gente, nosotros no provocamos esto", afirmó Rapisarda.

El presidente de Vélez también dijo que "el desequilibrio no es bueno en las personas. Lo comprendí. Hablé con ellos, también con uno de los vicepresidentes con quien me une una gran amistad. Lo comprendí. Pedí las disculpas, porque los allegados no tienen que pasar por esto que provocaron estos energúmenos, hay videos y fotos.

Admitió que “algo pasó mal, no se hizo bien. No sé qué pasó con el cacheo, estamos controlando nuestras cámaras porque estas cosas no me gustan", aseguró.