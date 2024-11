El presidente del Inter criticó a la FIFA por la ausencia de Lautaro Martínez en los premios The Best

El presidente del Inter de Milán, Giuseppe Marotta, criticó la decisión de la FIFA de no colocar al delantero argentino Lautaro Martínez entre los nominados al premio The Best, y solo lo ternara para "Mejor Delantero".

"Es sorprendente y decepcionante que Lautaro Martínez no haya sido considerado entre los candidatos a Mejor Jugador de la FIFA después de una temporada excepcional", expresó el presidente del Inter en una entrevista con el medio ANSA.

Y prosiguió: "Sus extraordinarias actuaciones contribuyeron a llevar al Inter a un hito histórico y a la Selección Argentina a la victoria en la Copa América. En ambas competiciones también fue el máximo goleador del torneo. Lautaro merece más respeto y mayor reconocimiento".

Marotta aseguró que la decisión de FIFA desmerece los logros y números de Lautaro: "Esta exclusión parece ignorar no sólo los números y los éxitos, sino también el impacto que tuvo en los partidos decisivos. Esta es una señal negativa, los jugadores que destacan de forma tan significativa deberían ser recompensados. Esperamos que en el futuro se dé el reconocimiento adecuado a quienes, como Lautaro, siguen brillando en el campo".

Otro premio que ganó Lautaro Martínez

El delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez es el primer argentino en ganar el premio Pie de Oro como mejor futbolista mayor de 28 años, entregado por la empresa World Champions Club.

El atacante de la escuadra italiana viene de no poder conseguir el Balón de Oro, en donde fue nominado entre otras figuras del fútbol mundial, pero pudo quedarse con el premio que se entrega desde el año 2003 y además es el primer argentino en hacerlo.