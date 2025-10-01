El PSG le ganó sobre la hora al Barcelona y sigue invicto en la Champions
El conjunto culé lo ganaba con gol de Ferrán, pero los parisinos le amargaron la noche con goles de Mayulu y Ramos sobre el final. Todos los resultados de lo que dejó el cierre de la segunda fecha.
La segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League dejó un partidazo en Montjuïc. Barcelona cayó como local 2-1 frente al PSG en un encuentro que parecía tener controlado.
El equipo catalán abrió el marcador con Ferran Torres, pero los visitantes lo igualaron a través de Senny Mayulu. En tiempo de descuento, Gonçalo Ramos convirtió el tanto que selló la victoria de los campeones europeos.
Lamine Yamal fue protagonista en el inicio del partido: el juvenil de 17 años encaró y dejó a cuatro rivales en el camino con una gambeta que encendió al estadio, y más tarde habilitó a Torres con un pase a tres dedos que casi termina en gol, pero la defensa del PSG lo evitó sobre la línea.
Tras la victoria del PSG sobre Barcelona, el París Saint-Germain quedó con 6 puntos tras dos fechas, manteniéndose invicto y liderando la tabla del grupo. Barcelona, con la derrota, se quedó con 3 puntos. En la próxima jornada, el PSG visitará al Bayer Leverkusen, mientras que Barcelona recibirá al Olympiacos.
El resto de la fecha
- Borussia Dortmund venció 4-1 al Athletic Club de Bilbao. Daniel Svensson, Carney Chukwuemeka, Serhou Guirassy y Julian Brandt marcaron para los alemanes, mientras que Gorka Guruzeta descontó.
- Arsenal derrotó 2-0 al Olympiacos con tantos de Gabriel Martinelli y Bukayo Saka. Francisco Ortega y Santiago Hezze fueron titulares en el equipo griego.
- Mónaco y Manchester City empataron 2-2: Erling Haaland hizo un doblete para los ingleses, pero Jordan Teze y Eric Dier anotaron para el local.
- Bayer Leverkusen y PSV terminaron 1-1. Christian Koffi adelantó a los alemanes e Ismael Saibari empató para los neerlandeses.
- Nápoles superó 2-1 al Sporting de Lisboa con dos goles de Rasmus Højlund. Luis Suárez descontó de penal.
- Juventus y Villarreal igualaron 2-2 en Turín. Mikautadze y Veiga marcaron para los españoles, mientras que Gatti y Conceição lo hicieron para la Juve.
- Qarabağ Ağdam se impuso 2-0 ante Copenhague.
- Newcastle goleó 4-0 al Union St. Gilloise, con Kevin MacAllister.