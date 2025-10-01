El PSG le ganó sobre la hora al Barcelona y sigue invicto en la Champions

La segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League dejó un partidazo en Montjuïc. Barcelona cayó como local 2-1 frente al PSG en un encuentro que parecía tener controlado.

El equipo catalán abrió el marcador con Ferran Torres, pero los visitantes lo igualaron a través de Senny Mayulu. En tiempo de descuento, Gonçalo Ramos convirtió el tanto que selló la victoria de los campeones europeos.

Lamine Yamal fue protagonista en el inicio del partido: el juvenil de 17 años encaró y dejó a cuatro rivales en el camino con una gambeta que encendió al estadio, y más tarde habilitó a Torres con un pase a tres dedos que casi termina en gol, pero la defensa del PSG lo evitó sobre la línea.

Tras la victoria del PSG sobre Barcelona, el París Saint-Germain quedó con 6 puntos tras dos fechas, manteniéndose invicto y liderando la tabla del grupo. Barcelona, con la derrota, se quedó con 3 puntos. En la próxima jornada, el PSG visitará al Bayer Leverkusen, mientras que Barcelona recibirá al Olympiacos.

El resto de la fecha