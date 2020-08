El reclamo de los deportistas por los constantes hechos de violencia racial sufridos en Estados Unidos es cada vez más grande. El boicot a la NBA fue el puntapie y lo siguieron la MLS, el Béisbol, el tenis. Cameron Champ le puso voz al pedido y lo llevó al golf.

El golfista hizo una declaración contra la injusticia racial en el PSG Tour y usó una zapatilla negra y otra blanca. Además, su calzado llevó escrito el nombre de Jacob Blake, el jovén aforamericano que recibió siete tiros a quemarropa por parte de la policia de Wisconsin y que desató esta serie de reclamos.

“It has to end.”

@Cameron__Champ is making a statement against racial injustice this week at the BMW Championship. pic.twitter.com/D53U1fQWcN