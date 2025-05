El renacer de Ángel Cabrera en el circuito de golf para mayores: el PGA Champions Tour

Recientemente, Cabrera logró un hito al conquistar su primer Major en este circuito y, sin descanso, buscará su segundo este mismo fin de semana.

El triunfo llegó en el Regions Tradition, un torneo disputado en Birmingham. Aunque una de las fuentes menciona que fue en Inglaterra, otra fuente lo sitúa en Alabama.

La ronda final del torneo debió ser interrumpida el domingo debido a tormentas. El lunes por la mañana, Cabrera embocó un putt para birdie en el hoyo 18, un par cinco, y cerró su tarjeta con 64 golpes (-8) para un total de 268 (-20). Este resultado le permitió ganar por un golpe de diferencia sobre el estadounidense Jerry Kelly.

Con esta victoria, Cabrera se une a un selecto grupo, siendo el tercer argentino en coronarse en un torneo de nivel Major en el Champions Tour. Antes que él lo lograron Roberto De Vincenzo, quien ganó el Senior PGA Championship en 1974 y el US Open Senior en 1980, y Eduardo Romero, campeón en The Tradition en 2006 y el US Open en 2008. Cabrera recordó a Romero, fallecido en 2022, expresando que fueron grandes amigos y que Romero seguramente estaría muy contento por su logro y le daría un gran abrazo.

Este es el segundo título de Cabrera en el circuito de veteranos. A principios de abril, previo a su participación en el Masters de Augusta, había ganado el James Hardie Pro Football Hall of Fame Invitational en Boca Ratón. Con estas dos victorias, Cabrera ha ganado dos de los últimos cuatro torneos del calendario 2025 (según la fuente, aunque el contexto sugiere que podría ser 2024) de la gira de veteranos, donde compiten jugadores de 50 años o más. Esto lo ha afianzado en el quinto lugar del ranking que clasifica para la Charles Schwab Cup Money.

Tras su triunfo, Cabrera manifestó: "Ganar un Major en el Champions después de todo lo que pasé es increíble. Difícil de contar". Añadió que siempre pensó que lo lograría, pero no tan rápido. Ahora, ya está enfocado en el próximo desafío, declarando: "Ahora se viene otro Major, así que hay que seguir trabajando para hacer lo mejor que pueda". En lo que va de esta temporada, en seis torneos, Cabrera acumula dos victorias y un top 5 (fue 4° en el Mitsubishi Electric Classic). Sus ganancias en premios ascienden a casi 900 mil dólares.

Cabrera, quien ya posee dos Majors en el PGA Tour (el US Open 2007 y Augusta 2009), disfruta de esta nueva etapa tras haber pasado más de dos años y medio en prisión. Estuvo encarcelado durante 32 meses, entre enero de 2021 y agosto de 2023, luego de ser declarado culpable de violencia de género, tras denuncias de dos ex parejas. Fue detenido en Río de Janeiro en enero de 2001 (la fuente indica 2001, aunque el contexto sugiere 2021) en condición de prófugo y recuperó la libertad el 4 de agosto de 2023. Cumplió dos tercios de su condena, ya que exámenes psicológicos mostraron una “evolución en relación a la percepción de las cuestiones de violencia de género”.

En diciembre de 2023, el PGA Tour lo autorizó a disputar nuevamente torneos bajo la condición de no violar su libertad condicional y no modificar "su situación legal en Argentina". Volvió a competir ese mismo mes en el Abierto del Litoral, en Rosario. Aunque quiso regresar a Augusta en 2023, un problema con su visado se lo impidió. Finalmente, en junio de 2024, se le aprobó la visa, permitiéndole unirse al Champions Tour a mitad de temporada. En 2024 jugó 12 torneos, con un cuarto puesto en el SAS Championship en octubre y un quinto lugar en The Senior Open Championship (un Major) en julio como mejores resultados. Este año, con más ritmo, elevó su nivel y se convirtió en protagonista.

Su regreso a los escenarios de golf más importantes generó polémica, a pesar de haber sido bien recibido por la mayoría de sus colegas. Antes del Masters, grupos activistas por los derechos de las mujeres se manifestaron fuera del campo de Augusta en protesta por su presencia. Jamie Klingler, cofundadora de Reclaim These Streets, criticó que se excuse a atletas hombres que se destacan en el deporte si también agreden mujeres. Ante las protestas, Fred Ridley, presidente de Augusta National, defendió la participación de Cabrera, señalando que, aunque aborrecen la violencia doméstica, Cabrera cumplió su condena impuesta por la justicia argentina y fue invitado como ex campeón del torneo. Cabrera fue eliminado tras la segunda ronda del Masters.

Por su parte, Cabrera ha mostrado arrepentimiento por sus "errores del pasado", atribuyéndolos al "consumo de alcohol y mi soberbia". En una entrevista, reflexionó que se hacía lo que él decía y pedía, y que sin cambiar, iba a terminar en la cárcel, en silla de ruedas o en un cementerio. Afirmó: "Lo mejor que me pudo haber pasado fue la cárcel". En otra charla, aseguró estar bien ahora, pero se arrepiente de todo lo que hizo mal y se frustra por haber perdido años importantes de su vida. Describió la falta de libertad como algo realmente difícil y duro.

Al menos en las canchas de golf, Ángel Cabrera parece estar aprovechando al máximo la segunda oportunidad que el deporte le ha brindado. Ahora, se prepara para el Senior PGA Championship, el segundo "grande" de la temporada, que comenzará este jueves en Bethesda, Maryland.