Un informe de la Agencia Télam detalló la performance de los jugadores argentinos convocados a la selección nacional, que el próximo jueves enfrentará a Ecuador por la primera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Se puede destacar la ausencia en el campo de juego de Paulo Dybala, debido a que su equipo, Juventus, no pudo jugar con Nápoli, al no poder viajar este último equipo por presentar casos de coronavirus en algunos de sus integrantes. Este es el descripción del partido jugado y de los minutos jugados por cada uno de los convocados.

Viernes 2 de octubre: PSG 6 (Leandro Paredes) - Angers 1.



El argentino fue titular y jugó 62 minutos en la victoria del equipo parisino. Luego fue reemplazado por Julian Draxler, el centrocampista alemán de 27 años.

Sábado 3 de octubre:

Everton 4 - Brighton & Hove Albion 2 (Alexis Mac Allister).

El delantero argentino estuvo entre los suplentes.

Atlético Madrid 0 (Nehuén Pérez) - Villarreal 0.

Nehuén Pérez estuvo entre los suplentes.

VfB Stuttgart 1 - Bayer Leverkusen 1 (Lucas Alario y Exequiel Palacios).

En la visita, Lucas Alario ingresó a los 19 minutos, mientras que Exequiel Palacios estuvo entre los suplentes.

Lens 2 (Facundo Medina) - Saint-Etienne 0.

Facundo Medina fue titular y disputó la totalidad del encuentro.

Udinese 0 (Juan Musso y Rodrigo De Paul) - Roma 1.

Ambos seleccionados formaron parte del once inicial y jugaron la totalidad del partido.

Valencia 0 - Real Betis 2 (Guido Rodríguez).

Guido Rodríguez fue de la partida y disputó los 90'.



Domingo 4 de octubre: Lazio 1 (Joaquín Correa) - Inter 1 (Lautaro Martínez).



El delantero fue titular y convirtió a los treinta minutos de la primera mitad el único tanto de su equipo. El ex Estudiantes de La Plata jugó los 90 minutos.

Benevento 1 - Bologna 0 (Nicolás Dominguez).

El argentino fue suplente y no ingresó.

Atalanta 5 (Alejandro Gómez) - Cagliari 2 (Giovanni Simeone).

El argentino convirtió uno de los cinco tantos de su equipo. El "Cholito" jugó los 90 minutos)

Barcelona 1 (Lionel Messi) - Sevilla 1 (Lucas Ocampos y Marcos Acuña)

Los tres futbolistas argentinos fueron titulares.

Aston Villa 7 (Emiliano Martínez) - Liverpool 2.

El arquero argentino fue titular en la histórica goleada de su equipo.

Groningen 1 - Ajax 0 (Nicolás Tagliafico).

El defensor fue titular y completó los noventa minutos del encuentro.

Benfica 3 (Nicolás Otamendi) - Farense 2.

El defensor ex Manchester City jugó los 90 minutos y en el último de ellos tuvo una salida en falso que provocó el segundo descuento de Farense.